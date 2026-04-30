最大で12連休となる今年の大型連休。7年後の式年遷宮に向けて、御木曳行事が本格化した三重県伊勢市の伊勢神宮の周辺をはじめ、県内の観光地は多くの人でにぎわいを見せていました。伊勢神宮の内宮近くにあるおかげ横丁では、5月5日の端午の節句を前に、子どもたちにも楽しんでもらおうと、さまざまな催しが行われています。29日は、伊勢や近隣の地域で活動する太鼓チームの子どもたちが、日頃の練習の成果を披露する「伊勢こども