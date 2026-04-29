今年も【マクドナルド】に、1年に1度の限定バーガーがやってきました！ 柔らかなチキンに衣をつけて揚げた和風パティが特徴の限定バーガーは、今年でなんと初登場から35周年なのだそう。長年愛され続ける限定バーガーを、記念に残るアニメとのコラボで楽しめます。そこで今回は、パッケージにも心躍るマクドナルドの「新作コラボバーガー」をまとめました。 今回のコラボ