Sir Vanityが、1st EPを7月8日にリリースすることを発表した。本作は3曲は収録予定。さらに、Amazon.co.jp、タワーレコード全店、楽天ブックス、アニメイト、きゃにめでの予約が可能で、各法人ですべて使用される写真が異なるチェキ風カードが特典としてついてくる。さらに、8月から開催される＜Sir Vanity Live Tour 2026＞のチケット優先販売申込券が封入される。ライブツアーは、8月30日に神奈川・CLUB CITTA’、10月25日に大阪