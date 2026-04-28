Sir Vanityが、1st EPを7月8日にリリースすることを発表した。

本作は3曲は収録予定。さらに、Amazon.co.jp、タワーレコード全店、楽天ブックス、アニメイト、きゃにめでの予約が可能で、各法人ですべて使用される写真が異なるチェキ風カードが特典としてついてくる。

さらに、8月から開催される＜Sir Vanity Live Tour 2026＞のチケット優先販売申込券が封入される。ライブツアーは、8月30日に神奈川・CLUB CITTA’、10月25日に大阪・なんばHatch、12月6日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催予定。ライブツアーの詳細も近日中に発表されるとのことだ。

また、7月25日に東京・代官山UNITにて開催の＜Fan Meeting 2026＞も現在チケット申し込み受付中。受付締切は5月10日となるので、こちらもあわせてチェックしていただきたい。

◾️1st EP

2026年7月8日（水）リリース

品番：BRCG.00111 収録曲：3曲予定 ・オリジナル特典付き店舗別限定盤：https://lnk.to/BRCG-00111_2 \2,310（税込）

・特典なし通常盤：https://lnk.to/BRCG-00111 \1,980（税込） ・販売店舗：Amazon.co.jp、タワーレコード（一部店舗除く/限定盤はオンラインのみ）、楽天ブックス、全国アニメイト（通販含む）、きゃにめ

・封入特典：Sir Vanity Live Tour 2026（仮）チケット優先販売申込券 ※初回生産分のみ/全形態共通

・店舗別限定盤仕様：オリジナル特典『チェキ風カード』（各法人5種ランダム / 全25種）

※オリジナル特典「チェキ風カード」は、CD1枚につきランダムで1枚お渡しします。なお、商品/特典は無くなり次第終了となります

※【店舗別限定盤】と【通常盤】のCD本体商品の仕様は同じものとなります。

◾️＜Sir Vanity Fan Meeting 2026＞

日程：2026年7月25日（土）

時間：＜昼の部＞開場14:30 / 開演15:00 ※16:30頃終演予定

＜夜の部＞開場18:00 / 開演18:30 ※20:00頃終演予定

会場：東京・代官山UNIT

チケット価格：スタンティング 8,500円（税込） ※別途ドリンク代（600円、現金のみ）がかかります

来場者特典：ラバーバンド ※昼の部、夜の部でそれぞれ異なるカラーを予定 ▼先行抽選販売

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/364

申込受付期間 〜 2026/05/10（日）23:59

抽選結果発表 2026/05/13（水）19:00以降

支払手続期間 2026/05/13（水）19:00 〜 2026/05/17（日）23:59

※申込方法、料金の支払方法・手数料、発券方法など詳細は受付URLよりご確認ください。パソコン・フィーチャーフォンからのお申し込みはできません。

※申込多数の場合は抽選となります。

※未就学児童入場不可 ▼チケット販売に関するお問合せ

https://canime.jp/help/ticket/

※公演内容や当選者情報に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。 ▼イベントに関するお問い合わせ

カスタマーセンター https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※お問い合わせの際は、イベント名もご記載いただけますようお願いいたします。

※イベント前日・当日のお問い合わせにはお答えはいたしかねる場合がございます。

※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。

※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

◾️＜Sir Vanity Live Tour 2026（仮）＞ 2026年08月30日（日）神奈川・CLUB CITTA’

https://clubcitta.co.jp/ 2026年10月25日（日）大阪・なんばHatch

http://www.namba-hatch.com/index.php 2026年12月06日（日）神奈川・KT Zepp Yokohama

https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/ ▼イベントに関するお問い合わせ

カスタマーセンター：https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00 (土日祝・会社の指定日除く)

※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※お問い合わせの際は公演名もご記載いただけますようお願いいたします。

※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。

※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮願います。