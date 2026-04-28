雑誌が全盛期の平成の時代に、ティーン誌を中心にカリスマ的存在だったモデルの谷口紗耶香さん。現在は4人のお子さんのママとして日々子どもたちと向き合っています。「まったく恋愛モードではなかった」というシングルマザー時代に現在のご主人に出会い、再婚。子連れの再婚はハードルが高いと感じる女性が多いなか、「主人と長女は出会った頃から今も、自然といい関係性を築けている」といいます。秘訣