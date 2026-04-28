はじめましてが多い季節には、爽やかで好印象が狙えるシャツがあると便利。春コーデに取り入れるなら、顔まわりをパッと明るく見せてくれるイエローが正解かも。今回はミドル世代におすすめしたい、【ZARA（ザラ）】のイエローシャツをご紹介します。1枚でサラッと着たり、コーデの差し色として羽織ったり、幅広いスタイリングが楽しめる予感。 コーデに抜け感を与えるオーバーサイズ