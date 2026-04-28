【スターバックス】では、歴代の名作フラペチーノ®が進化して復活。全5種類あるものの、店舗ごとにラインナップが異なります。今回はそんな「新作フラペチーノ」についてご紹介。コンプリートを目指して、いろいろな店舗をまわってみてはいかが？ ほろ苦ジェリーがたっぷり！ 4/8より販売がスタートした「THE STAR フラペチーノ®」シリーズ。「THE フラペチ&