サッポロビール株式会社は「テタンジェ ブリュット レゼルヴ 2026 FIFAワールドカップ」を2026年4月28日(火)から全国で数量限定発売する。【画像】「テタンジェ ブリュット レゼルヴ」の通常ボトルデザイン【画像】「テタンジェ ブリュット レゼルヴ」の通常ボトルデザインテタンジェは、その名を社名に掲げるテタンジェ家が、今もなおオーナー兼経営者である希少な大手シャンパーニュ・メゾン。自社のブドウ畑をはじめこだわりの