【モデルプレス＝2026/04/27】FANTASTICS from EXILE TRIBEの八木勇征が27日、都内で開催された映画『SAKAMOTO DAYS』公開直前イベントにSnow Manの目黒蓮、俳優の高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、生見愛瑠、北村匠海、福田雄一監督とともに出席。心を奪われてしまった目黒の姿を明かした。【写真】目黒蓮・高橋文哉・生見愛瑠ら豪華キャスト集結◆八木勇征、“可愛らしい”目黒蓮の姿明かす本作は、全ての悪党