お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が25日、オフィシャルブログを更新。防災体験施設を訪れた様子とともに、日頃の“防災の備え”についてつづった。 ２月10日に更新したブログにて、防災士資格取得試験に合格したことを報告している東。この日、「火事！？最近地震も多いよね」と題してブログを更新すると、炎が上がる火災現場や崩れた建物の様子など災害現場を思わせる場面を背景にした自撮り写真とともに「うわっ道の奥で火事が起