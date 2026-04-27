東貴博、防災体験の衝撃写真と危機感＆防災士として備え明かす
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が25日、オフィシャルブログを更新。防災体験施設を訪れた様子とともに、日頃の“防災の備え”についてつづった。
２月10日に更新したブログにて、防災士資格取得試験に合格したことを報告している東。この日、「火事！？最近地震も多いよね」と題してブログを更新すると、炎が上がる火災現場や崩れた建物の様子など災害現場を思わせる場面を背景にした自撮り写真とともに「うわっ道の奥で火事が起きてる ビルが崩れて超危険 家の中がめちゃくちゃだ 最近地震が多くて怖いよね」と不安を吐露。
これらは東京都江東区有明にある防災体験学習施設「そなエリア東京」での体験だと明かし、「防災について体験できる場所」と紹介。同施設については「有明駅からすぐの無料施設」「予約もいらない」と気軽に訪れられる点を挙げ、「体験ツアーみたいなのがあって アトラクションのように案内してくれる」と説明。
さらに「ゴールデンウィークに子どもと行くのもいいかも」と呼びかけ、「災害は必ずくる ただ いつ来るかわからない」と防災の重要性を強調。
また、日頃から備えている持ち物も紹介。バッグの中には「５年保存タオル」や非常用携帯トイレ、小銭や現金、レインポンチョなどを常備しているといい、「スマホの裏には家族の電話番号シールが貼ってあります」と具体的な対策も明かした。
最後は、携帯ラジオなどの備えにも触れつつ、「だって 防災士だも〜ん」とユーモアを交えてブログを締めくくった。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
２月10日に更新したブログにて、防災士資格取得試験に合格したことを報告している東。この日、「火事！？最近地震も多いよね」と題してブログを更新すると、炎が上がる火災現場や崩れた建物の様子など災害現場を思わせる場面を背景にした自撮り写真とともに「うわっ道の奥で火事が起きてる ビルが崩れて超危険 家の中がめちゃくちゃだ 最近地震が多くて怖いよね」と不安を吐露。
さらに「ゴールデンウィークに子どもと行くのもいいかも」と呼びかけ、「災害は必ずくる ただ いつ来るかわからない」と防災の重要性を強調。
また、日頃から備えている持ち物も紹介。バッグの中には「５年保存タオル」や非常用携帯トイレ、小銭や現金、レインポンチョなどを常備しているといい、「スマホの裏には家族の電話番号シールが貼ってあります」と具体的な対策も明かした。
最後は、携帯ラジオなどの備えにも触れつつ、「だって 防災士だも〜ん」とユーモアを交えてブログを締めくくった。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。