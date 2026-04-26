【女子旅プレス＝2026/04/26】東京都代々木公園イベント会場にて「第26回タイフェスティバル東京」が、5月9日（土）〜10日（日）まで開催。食やカルチャーを含む約170ブースとステージパフォーマンスで“タイエンタメ”を存分に満喫できる。【写真】毎年大勢の来場者で賑わう「タイフェスティバル東京」◆「タイフェスティバル東京」GW時期の代々木公園で開催「タイフェスティバル東京」は、タイ王国大使館の主催のもと、タイ料理