東京・代々木公園でタイフェス2026、本場のタイ料理や物産まで約170ブース出展
【女子旅プレス＝2026/04/26】東京都代々木公園イベント会場にて「第26回タイフェスティバル東京」が、5月9日（土）〜10日（日）まで開催。食やカルチャーを含む約170ブースとステージパフォーマンスで“タイエンタメ”を存分に満喫できる。
【写真】毎年大勢の来場者で賑わう「タイフェスティバル東京」
「タイフェスティバル東京」は、タイ王国大使館の主催のもと、タイ料理を日本に普及する目的で、2000年に初めて「タイフードフェスティバル」として代々木公園にて開催。以降、同会場で実施を重ね、イベント名の変更を経て、現在では都内で行われる国際イベントで最も人気のあるイベントのひとつと言われるまでに成長した。
第26回目となる今年は約170ブースを用意。様々な本場のタイ料理が一度に楽しめる飲食ブース、飲み物、果物、物産の販売ブースの他、タイ王国大使館によるタイの伝統衣装を紹介する展示ブースなどが出展。ワークショップやミニステージなども催され、「Creative Life and Creative Heartbeat」のテーマのもとタイの魅力を存分に満喫できる2日間となる。
さらに2日間にわたり、総勢25組を超える人気のT-popアーティストや俳優などが来日しステージを盛り上げるほか、タイ舞踊やムエタイデモンストレーション、ファッションショーなど多様なプログラムを通じ、タイの多様な文化を楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日時：5月9日（土）〜10日（日） 10:00〜20:00 雨天決行
場所：代々木公園イベント会場 （東京都渋谷区代々木神園町2-1）
【Not Sponsored 記事】
【写真】毎年大勢の来場者で賑わう「タイフェスティバル東京」
◆「タイフェスティバル東京」GW時期の代々木公園で開催
「タイフェスティバル東京」は、タイ王国大使館の主催のもと、タイ料理を日本に普及する目的で、2000年に初めて「タイフードフェスティバル」として代々木公園にて開催。以降、同会場で実施を重ね、イベント名の変更を経て、現在では都内で行われる国際イベントで最も人気のあるイベントのひとつと言われるまでに成長した。
◆会場の熱気を高めるライブステージ
さらに2日間にわたり、総勢25組を超える人気のT-popアーティストや俳優などが来日しステージを盛り上げるほか、タイ舞踊やムエタイデモンストレーション、ファッションショーなど多様なプログラムを通じ、タイの多様な文化を楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■第26回タイフェスティバル東京概要
日時：5月9日（土）〜10日（日） 10:00〜20:00 雨天決行
場所：代々木公園イベント会場 （東京都渋谷区代々木神園町2-1）
【Not Sponsored 記事】