株式会社ヒキダシは、株式会社季のせが展開する和菓子店「をかし ひつじや」とのコラボレーションにて、1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている人気のアニメシリーズ「トムとジェリー」の85周年を記念した和菓子トムとジェリー モナカ」の販売をスタートした。

【写真】愛くるしいパッケージにも注目！

2025年7月29日より、オンラインストア「ヒキダシストア」で「トムとジェリー モナカ チョコレート＆チーズ味」の販売を開始。また、8月6日より「をかし ひつじや」各店でも店頭販売が行われている。

トムとジェリー モナカ


■ミニソフビのようにデザインされた、かわいらしい姿の「トムとジェリー モナカ」

トイブランド HKDSTOY(ヒキダシトイ)と福岡発の和菓子店「をかし ひつじや」のコラボレーションに、人気キャラクター「トムとジェリー」が新たにラインナップ。

ミニソフビのようにデザインされた、かわいらしい姿の「トムとジェリー モナカ」。トムの最中は上品な甘さのチョコレートあんを、ジェリーの最中はジェリーの大好きなチーズをイメージしてチーズあんを採用。どちらも上品な甘さのやさしい味わいのあんで、「をかし ひつじや」の職人によって一つひとつ丹精込めて詰められている。

トムとジェリー85周年ロゴを側面に、トムがジェリーを追いかけるクラシックなアートを天面に配したオリジナルBOXで、トムとジェリー モナカ4個入り(各2個)にて販売。大切な人への贈り物にもおすすめの、こだわりが詰まった和菓子商品だ。

トムはチョコレート餡、ジェリーはチーズ餡となっている


個包装なのもうれしい


オリジナルBOXの側面にはトムとジェリー85周年ロゴをデザイン


オリジナルBOXの天面にはトムがジェリーを追いかけるシーンをデザイン


■商品概要

商品名：HKDSTOY「トムとジェリー モナカ チョコレート＆チーズ味」4個入(ひつじや謹製)

価格：2160円

サイズ：トム最中 高さ約70ミリ／ジェリー最中 高さ約60ミリ

製造者：株式会社季のせ

販売元：株式会社ヒキダシ

■販売店舗

「をかし ひつじや」各店

・福岡本店：福岡県福岡市南区大橋3-26-8(電話：092-408-6010)

・エキュート上野店：東京都台東区上野7-1-1 JR東日本上野駅構内(電話：03-6284-7272)

・東京仙川店：東京都調布市仙川町1-50-2 ブロードスクエア仙川1階(電話：080-1760-2424)

※事前予約不可。品切れの場合あり

