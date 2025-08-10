トムとジェリー85周年を記念した「トムとジェリー モナカ」が新発売！かわいらしい姿やパッケージにも注目
株式会社ヒキダシは、株式会社季のせが展開する和菓子店「をかし ひつじや」とのコラボレーションにて、1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている人気のアニメシリーズ「トムとジェリー」の85周年を記念した和菓子「トムとジェリー モナカ」の販売をスタートした。
【写真】愛くるしいパッケージにも注目！
2025年7月29日より、オンラインストア「ヒキダシストア」で「トムとジェリー モナカ チョコレート＆チーズ味」の販売を開始。また、8月6日より「をかし ひつじや」各店でも店頭販売が行われている。
■ミニソフビのようにデザインされた、かわいらしい姿の「トムとジェリー モナカ」
トイブランド HKDSTOY(ヒキダシトイ)と福岡発の和菓子店「をかし ひつじや」のコラボレーションに、人気キャラクター「トムとジェリー」が新たにラインナップ。
ミニソフビのようにデザインされた、かわいらしい姿の「トムとジェリー モナカ」。トムの最中は上品な甘さのチョコレートあんを、ジェリーの最中はジェリーの大好きなチーズをイメージしてチーズあんを採用。どちらも上品な甘さのやさしい味わいのあんで、「をかし ひつじや」の職人によって一つひとつ丹精込めて詰められている。
トムとジェリー85周年ロゴを側面に、トムがジェリーを追いかけるクラシックなアートを天面に配したオリジナルBOXで、トムとジェリー モナカ4個入り(各2個)にて販売。大切な人への贈り物にもおすすめの、こだわりが詰まった和菓子商品だ。
■商品概要
商品名：HKDSTOY「トムとジェリー モナカ チョコレート＆チーズ味」4個入(ひつじや謹製)
価格：2160円
サイズ：トム最中 高さ約70ミリ／ジェリー最中 高さ約60ミリ
製造者：株式会社季のせ
販売元：株式会社ヒキダシ
■販売店舗
「をかし ひつじや」各店
・福岡本店：福岡県福岡市南区大橋3-26-8(電話：092-408-6010)
・エキュート上野店：東京都台東区上野7-1-1 JR東日本上野駅構内(電話：03-6284-7272)
・東京仙川店：東京都調布市仙川町1-50-2 ブロードスクエア仙川1階(電話：080-1760-2424)
※事前予約不可。品切れの場合あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)
【写真】愛くるしいパッケージにも注目！
2025年7月29日より、オンラインストア「ヒキダシストア」で「トムとジェリー モナカ チョコレート＆チーズ味」の販売を開始。また、8月6日より「をかし ひつじや」各店でも店頭販売が行われている。
■ミニソフビのようにデザインされた、かわいらしい姿の「トムとジェリー モナカ」
トイブランド HKDSTOY(ヒキダシトイ)と福岡発の和菓子店「をかし ひつじや」のコラボレーションに、人気キャラクター「トムとジェリー」が新たにラインナップ。
ミニソフビのようにデザインされた、かわいらしい姿の「トムとジェリー モナカ」。トムの最中は上品な甘さのチョコレートあんを、ジェリーの最中はジェリーの大好きなチーズをイメージしてチーズあんを採用。どちらも上品な甘さのやさしい味わいのあんで、「をかし ひつじや」の職人によって一つひとつ丹精込めて詰められている。
トムとジェリー85周年ロゴを側面に、トムがジェリーを追いかけるクラシックなアートを天面に配したオリジナルBOXで、トムとジェリー モナカ4個入り(各2個)にて販売。大切な人への贈り物にもおすすめの、こだわりが詰まった和菓子商品だ。
■商品概要
商品名：HKDSTOY「トムとジェリー モナカ チョコレート＆チーズ味」4個入(ひつじや謹製)
価格：2160円
サイズ：トム最中 高さ約70ミリ／ジェリー最中 高さ約60ミリ
製造者：株式会社季のせ
販売元：株式会社ヒキダシ
■販売店舗
「をかし ひつじや」各店
・福岡本店：福岡県福岡市南区大橋3-26-8(電話：092-408-6010)
・エキュート上野店：東京都台東区上野7-1-1 JR東日本上野駅構内(電話：03-6284-7272)
・東京仙川店：東京都調布市仙川町1-50-2 ブロードスクエア仙川1階(電話：080-1760-2424)
※事前予約不可。品切れの場合あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)