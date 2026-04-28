Gapの母の日ギフトに注目♡夏まで使えるTシャツ＆デニム特集

母の日の贈り物に、実用的でおしゃれなファッションアイテムを選びたい方へ。今年のGapでは、2026年5月10日（日）の母の日に向けて、Tシャツやデニム、セットアップなど、これからの季節にうれしいSummerアイテムを展開中です。快適な着心地と洗練されたデザインを兼ね備えたラインナップは、大人の女性へのギフトにもぴったり。毎日使いやすいアイテムで、感謝の気持ちを届けてみませんか。

母の日に贈りたいGapの人気トップス

毎日使いやすいトップスは、母の日ギフトの定番として人気。Gapらしい上質素材にも注目です。

モダン クルーネックTシャツ



価格：2,990円（税込）

肌馴染みの良いコットンモダール混素材を使用。やわらかく伸縮性があり、デイリーに着やすい1枚です。

スーピマ®コットン リラックスTシャツ



価格：5,990円（税込）

心地良い肌触りが魅力のスーピマ®コットン素材。上品な風合いで、大人カジュアルにぴったりです。

シンプルなTシャツは何枚あってもうれしいので、贈りやすいアイテムとしておすすめです。

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夏まで活躍するデニム＆セットアップ

ミッドライズ ウルトラソフト プリーツ バギーデニム



価格：11,900円（税込）

ロースラング ウルトラソフト スーパーバギーデニム



価格：9,990円（税込）

これからの季節に活躍するボトムスやセットアップも豊富にそろいます。どちらも独自開発テンセル™混素材を採用し、とろみ感のある軽やかな穿き心地が魅力。デニム特有の硬さが苦手な方にもおすすめです。

スモッキングギャザー クロップド ペプラムトップス



価格：8,990円（税込）

ハイライズ マキシスカート



価格：9,990円（税込）

シアサッカーコットン素材を使用したセットアップ。クリンクル加工が施され、涼しげで華やかな印象に仕上がります。セットで着るのはもちろん、単品使いも楽しめます。

母の日イベントもチェック

全国のGapストアでは、4月25日（土）～5月10日（日）までMother’s Dayイベントを開催中です。

期間中、店内レジカウンターまたはKIDSプレイグラウンドにて、似顔絵を描いて贈れる母の日限定台紙をプレゼント。ギフトと一緒に手書きメッセージを添えれば、より心に残る贈り物になりそうです♪

対象店舗：全国のGapストア／Gap Outlet、Gap Factory Store

感謝を伝える母の日ギフトに

Gapの母の日コレクションは、着心地の良さと今っぽさを兼ね備えたアイテムが豊富。毎日着られるTシャツや軽やかなデニム、華やかなセットアップまで、幅広いラインナップから選べるのが魅力です。

今年の母の日は、実用性とうれしさを兼ね備えたファッションギフトで「ありがとう」を届けてみてはいかがでしょうか♡全国のGapストアと公式オンラインストアでチェックしてみてください。