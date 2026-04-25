BE:FIRSTが、3月3日にぴあアリーナMMにて開催されたアコースティックライブ＜MTV Unplugged: BE:FIRST＞より「GRIT」のライブ映像を公開した。＜MTV Unplugged＞はこれまでエリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできたシリーズだ。日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、Six