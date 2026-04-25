BE:FIRSTが、3月3日にぴあアリーナMMにて開催されたアコースティックライブ＜MTV Unplugged: BE:FIRST＞より「GRIT」のライブ映像を公開した。

＜MTV Unplugged＞はこれまでエリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできたシリーズだ。日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESなどが出演してきた。

BE:FIRSTはこの＜MTV Unplugged＞でグループ初となるアコースティックライブを開催し、全18曲を披露している。

ライブ映像で公開された「GRIT」は、7枚目のシングルとして2025年5月にリリースされた楽曲。彼らの生まれた世代でもある2000年代HIP HOPを現代に昇華させたトラックに乗せて、これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である、と世界に向けて新たな一歩を宣言する自分達の今までとこれからを描いた、アグレッシブなHIP HOPチューンとなっている。アコースティック編成ならではのグルーヴにぜひ注目していただきたい。

なお、＜MTV Unplugged: BE:FIRST＞のライブ全編の模様は4月26日19時よりMTVにて放送される。

■MTV関連番組 『BE:FIRST Live from MTV』

5月10日（日）19:00〜20:00 『Making of MTV Unplugged: BE:FIRST Vol.2』

5月10日（日）20:00〜20:30 番組公式HP：https://www.mtvjapan.com/event/unplugged/befirst/

「BE:FIRST ALL DAY」

2026年5月6日(水)発売

詳細：https://befirst-sp.com/befirst-allday/

予約：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY BE:FIRST ‘BE:FIRST ALL DAY’

Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay

Produced by SKY-HI, Grant Boutin CD収録内容（全形態共通）

1.BE:FIRST ALL DAY

2.Rondo

3.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜 ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】 ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

4.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ================ 【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-

4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

5.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】

◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞

2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

詳細：https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/