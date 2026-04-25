片平里菜が10thシングル「愛するたびに」を掲げて、4月18日の那覇Sound M’s公演を皮切りに全国ツアー＜“愛するたびに” Release TOUR 2026＞を開催中だ。同ツアーのゲストアーティストが追加発表となった。追加発表されたのは、ツアー後半となる7月1日の盛岡the five moriokaから7月23日の心斎橋Music Club JANUSまで。おおはた雄一、FUNNY THINK、とまとくらぶ、BENBE、locofrankのゲスト出演が決定した。おおはた雄一FUNNY THI