片平里菜が10thシングル「愛するたびに」を掲げて、4月18日の那覇Sound M’s公演を皮切りに全国ツアー＜“愛するたびに” Release TOUR 2026＞を開催中だ。同ツアーのゲストアーティストが追加発表となった。

追加発表されたのは、ツアー後半となる7月1日の盛岡the five moriokaから7月23日の心斎橋Music Club JANUSまで。おおはた雄一、FUNNY THINK、とまとくらぶ、BENBE、locofrankのゲスト出演が決定した。

おおはた雄一
FUNNY THINK
とまとくらぶ
BENBE
locofrank

　

■＜片平里菜 “愛するたびに” Release TOUR 2026＞
4月18日(土)　沖縄・那覇Sound M’s
　w/ abukutatta, Etranger
4月19日(日)　沖縄・コザCROSSOVER CAFE 614
　w/ abukutatta, Etranger
4月21日(火)　神奈川・横浜F.A.D
　w/ ホリエアツシ (ストレイテナー)
5月07日(木)　石川・金沢vanvanV4
　w/ 片桐(Hakubi)
5月23日(土)　熊本 NAVARO
　w/ 関取花
5月24日(日)　鹿児島 Live HEAVEN
　w/ 関取花
5月26日(火)　福岡 LIVE HOUSE OP’s
　w/ Predawn
5月28日(木)　広島 ALMIGHTY
　w/ 花男
5月30日(土)　山口・周南LIVE rise SHUNAN
　w/ 花男
5月31日(日)　島根・出雲APOLLO
　w/ 花男
6月02日(火)　兵庫・神戸VARIT.
　w/ 林萌々子(Hump Back)
6月03日(水)　京都 LIVE HOUSE GATTACA
　w/ ザ・バクマイズ
6月09日(火)　愛知・安城rock bar Neverland
　w/ BENBE(Vo, G, Accordion)
6月12日(金)　埼玉・越谷EASYGOINGS
　w/ BENBE(Vo, G, Accordion)
6月30日(火)　宮城・仙台ROCKATERIA
　w/ おおはた雄一
7月01日(水)　岩手・盛岡the five morioka
　w/ おおはた雄一
7月03日(金)　茨城・水戸LIGHT HOUSE
　w/ FUNNY THINK
7月04日(土)　栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-4
　w/ FUNNY THINK
7月07日(火)　千葉 LOOK
　w/ とまとくらぶ
7月19日(日)　北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
　w/ BENBE
7月20日(月/祝）北海道・旭川CASINO DRIVE
　w/ BENBE
【FINALシリーズ】
7月23日(木)　大阪・心斎橋Music Club JANUS
　open18:00 / start19:00
　出演：片平里菜TRIO / locofrank (アコースティックセット)
7月25日(土)　愛知・名古屋TOKUZO
　open17:00 / start18:00
　出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
7月30日(木)　東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE
　open18:00 / start19:00
　出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
8月08日(土)　福島・郡山Hip Shot Japan
　open17:00 / start18:00
　出演：片平里菜(弾き語り) / 後日発表

　

関連リンク
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