片平里菜、ツアー＜愛するたびに＞のゲスト追加発表にlocofrankやBENBE、とまとくらぶなど
片平里菜が10thシングル「愛するたびに」を掲げて、4月18日の那覇Sound M’s公演を皮切りに全国ツアー＜“愛するたびに” Release TOUR 2026＞を開催中だ。同ツアーのゲストアーティストが追加発表となった。
追加発表されたのは、ツアー後半となる7月1日の盛岡the five moriokaから7月23日の心斎橋Music Club JANUSまで。おおはた雄一、FUNNY THINK、とまとくらぶ、BENBE、locofrankのゲスト出演が決定した。
■＜片平里菜 “愛するたびに” Release TOUR 2026＞
4月18日(土) 沖縄・那覇Sound M’s
w/ abukutatta, Etranger
4月19日(日) 沖縄・コザCROSSOVER CAFE 614
w/ abukutatta, Etranger
4月21日(火) 神奈川・横浜F.A.D
w/ ホリエアツシ (ストレイテナー)
5月07日(木) 石川・金沢vanvanV4
w/ 片桐(Hakubi)
5月23日(土) 熊本 NAVARO
w/ 関取花
5月24日(日) 鹿児島 Live HEAVEN
w/ 関取花
5月26日(火) 福岡 LIVE HOUSE OP’s
w/ Predawn
5月28日(木) 広島 ALMIGHTY
w/ 花男
5月30日(土) 山口・周南LIVE rise SHUNAN
w/ 花男
5月31日(日) 島根・出雲APOLLO
w/ 花男
6月02日(火) 兵庫・神戸VARIT.
w/ 林萌々子(Hump Back)
6月03日(水) 京都 LIVE HOUSE GATTACA
w/ ザ・バクマイズ
6月09日(火) 愛知・安城rock bar Neverland
w/ BENBE(Vo, G, Accordion)
6月12日(金) 埼玉・越谷EASYGOINGS
w/ BENBE(Vo, G, Accordion)
6月30日(火) 宮城・仙台ROCKATERIA
w/ おおはた雄一
7月01日(水) 岩手・盛岡the five morioka
w/ おおはた雄一
7月03日(金) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
w/ FUNNY THINK
7月04日(土) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-4
w/ FUNNY THINK
7月07日(火) 千葉 LOOK
w/ とまとくらぶ
7月19日(日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
w/ BENBE
7月20日(月/祝）北海道・旭川CASINO DRIVE
w/ BENBE
【FINALシリーズ】
7月23日(木) 大阪・心斎橋Music Club JANUS
open18:00 / start19:00
出演：片平里菜TRIO / locofrank (アコースティックセット)
7月25日(土) 愛知・名古屋TOKUZO
open17:00 / start18:00
出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
7月30日(木) 東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE
open18:00 / start19:00
出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
8月08日(土) 福島・郡山Hip Shot Japan
open17:00 / start18:00
出演：片平里菜(弾き語り) / 後日発表
関連リンク
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