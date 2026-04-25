■＜片平里菜 “愛するたびに” Release TOUR 2026＞

4月18日(土) 沖縄・那覇Sound M’s

w/ abukutatta, Etranger

4月19日(日) 沖縄・コザCROSSOVER CAFE 614

w/ abukutatta, Etranger

4月21日(火) 神奈川・横浜F.A.D

w/ ホリエアツシ (ストレイテナー)

5月07日(木) 石川・金沢vanvanV4

w/ 片桐(Hakubi)

5月23日(土) 熊本 NAVARO

w/ 関取花

5月24日(日) 鹿児島 Live HEAVEN

w/ 関取花

5月26日(火) 福岡 LIVE HOUSE OP’s

w/ Predawn

5月28日(木) 広島 ALMIGHTY

w/ 花男

5月30日(土) 山口・周南LIVE rise SHUNAN

w/ 花男

5月31日(日) 島根・出雲APOLLO

w/ 花男

6月02日(火) 兵庫・神戸VARIT.

w/ 林萌々子(Hump Back)

6月03日(水) 京都 LIVE HOUSE GATTACA

w/ ザ・バクマイズ

6月09日(火) 愛知・安城rock bar Neverland

w/ BENBE(Vo, G, Accordion)

6月12日(金) 埼玉・越谷EASYGOINGS

w/ BENBE(Vo, G, Accordion)

6月30日(火) 宮城・仙台ROCKATERIA

w/ おおはた雄一

7月01日(水) 岩手・盛岡the five morioka

w/ おおはた雄一

7月03日(金) 茨城・水戸LIGHT HOUSE

w/ FUNNY THINK

7月04日(土) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-4

w/ FUNNY THINK

7月07日(火) 千葉 LOOK

w/ とまとくらぶ

7月19日(日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION

w/ BENBE

7月20日(月/祝）北海道・旭川CASINO DRIVE

w/ BENBE

【FINALシリーズ】

7月23日(木) 大阪・心斎橋Music Club JANUS

open18:00 / start19:00

出演：片平里菜TRIO / locofrank (アコースティックセット)

7月25日(土) 愛知・名古屋TOKUZO

open17:00 / start18:00

出演：片平里菜TRIO / 対バン有り

7月30日(木) 東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE

open18:00 / start19:00

出演：片平里菜TRIO / 対バン有り

8月08日(土) 福島・郡山Hip Shot Japan

open17:00 / start18:00

出演：片平里菜(弾き語り) / 後日発表