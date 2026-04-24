東京都現代美術館で、デザイナー コシノヒロコをテーマにした展覧会「(UN)KNOWN HIROKO KOSHINO ー新説／真説 コシノヒロコー」が開催される。会期は、5月26日から7月26日まで。【画像をもっと見る】同展では、コシノヒロコのオートクチュール作品約200点と絵画作品約130点をはじめとする展示物を通じて、既存の人物像やブランドイメージを超えた表現者としての同氏の姿に注目。ヴィジュアルは、コシノヒロコのスタイリングチ