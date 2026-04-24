OpenAIは、AIモデル「GPT-5.5」を提供開始した。 本日より、ChatGPTおよびCodexのPlus、Pro、Business、Enterpriseユーザーは「GPT-5.5」を、Pro、Business、Enterpriseユーザーは「GPT-5.5 Pro」を利用できるようになる。 同モデルは、ユーザーが何をしようとしているのか、その目的を従来モデルよりも早く理解し、より多くの作業を自律的に実行できるという。 たとえ