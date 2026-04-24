ABCマートは、年に一度の大型セール「ゴールデンウィークセール」をきょう24日から5月7日まで開催する。全国の店舗およびオンラインストアで実施され、人気ブランドのスニーカーやアパレルが最大半額となる。【写真】シンガー・ソングライターMON7Aの新曲がTVCMに起用同セールは毎年恒例の大型企画で、幅広い商品を大幅値下げ価格で展開。店舗とオンラインストアで取り扱い商品が一部異なるものの、いずれも期間限定の特別価格