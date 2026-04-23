牛角は、2026年4月23日から、全国の牛角全店で食べ放題全コースに「デザート食べ放題」を導入しました。プチデザートだから気軽に楽しめる2025年10月に一部店舗でスタートした牛角の「デザート食べ放題」。焼肉時間の中でも気軽に楽しめるラインアップが支持され、牛角全店・食べ放題全コースへの導入が決定しました。アイスやケーキ、炙って楽しむドーナツなど、各コースに応じたデザートが用意されています。オーダーバイキング