1st EP『New Beginning』を4月15日にリリースした新浜レオンが、同EPの追撃盤を7月22日にリリースすることが発表となった。1st EP『New Beginning』はオリコン週間 演歌・歌謡シングルランキング1位、オリコン週間 シングルランキング総合4位を獲得(4/27付)。演歌・歌謡シングル作品の初週売上枚数はソロアーティストとして2026年度最高を記録した。そして7月にリリースされる追撃盤は、“こっちのけんと”が手掛けた「LOVE しない