1st EP『New Beginning』を4月15日にリリースした新浜レオンが、同EPの追撃盤を7月22日にリリースすることが発表となった。

1st EP『New Beginning』はオリコン週間 演歌・歌謡シングルランキング1位、オリコン週間 シングルランキング総合4位を獲得(4/27付)。演歌・歌謡シングル作品の初週売上枚数はソロアーティストとして2026年度最高を記録した。

そして7月にリリースされる追撃盤は、“こっちのけんと”が手掛けた「LOVE しない？」をはじめ、先日発表された『ウルトラマンシリーズ60周年展』記念ソングほか、大型タイアップ(詳細は後日発表)が決定している新曲「愛のFIRE」が収録されるなど、演歌・歌謡というジャンルの垣根を飛び越える新浜の真骨頂が凝縮される。進化し続ける新浜レオンのまた新たな一面を堪能できる充実のラインナップとして届けられるとのことだ。

ウルトラマンは新浜が幼少期に最も憧れたヒーローであり、歌手として作品に携われる喜びを歌声に乗せて、深いリスペクトを込めて歌い上げたとのこと。一方の「愛のFIRE」はイントロから大合唱が起きなそうなアリーナロックナンバー。情熱を叩きつけるような重厚なサウンドと幾重に重なるコーラスが会場全体を熱狂の渦に巻き込むこと間違いなしとのことだ。

■1st EP『New Beginning』追撃盤

2026年7月22日(水)発売

※全5種 【燃えたぎレオン盤】

JBCK-4033

1.LOVE しない？

作詞：こっちのけんと 作曲：こっちのけんと / 野口大志 編曲：野口大志

2.愛のFIRE

作詞：小泉里奈 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

3.楽曲未定 【愛溢レオン盤】

JBCK-4034

1.LOVE しない？

2.愛のFIRE

3.楽曲未定 【心満たされレオン盤】

JBCK-4035

1.LOVE しない？

2.愛のFIRE

3.楽曲未定 【タイアップ盤】

JBCK-4036

1.LOVE しない？

2.愛のFIRE

3.楽曲未定 【ウルトラマン盤】

JBCK-4037

1.LOVE しない？

2.Legacy -ULTRAMAN EXHIBITION- ULTRA MEDLEY

3.楽曲未定

■＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞

5月30日(土) 千葉・白井市文化会館

6月05日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ

6月12日(金) 広島・コジマホールディングス西区民文化センター

6月14日(日) 福岡・電気ビルみらいホール

6月28日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋

7月10日(金) 北海道・札幌サンプラザホール

7月12日(日) 宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール

7月19日(日) 沖縄・ミュージックタウン音市場

7月26日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

https://niihamaleon.com/special/concert-tour-2026/