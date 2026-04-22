竹原ピストルが、5月27日にリリースするニューアルバム『FIRST CRY!!』より、新曲「はなす」を本日先行配信リリースした。本楽曲は、変わらない今を望んでいるのに、迷ったり素直になれなかったり進んだり戻ったり、人と人の心の揺れを竹原ピストルが絶妙な温度で歌いかける1曲に仕上がっているという。◾️先行配信「はなす」2026年4月22日（水）リリース配信：https://jvcmusic.lnk.to/Hanasu◾️アルバム