竹原ピストル、ニューアルバム『FIRST CRY!!』より新曲「はなす」本日先行配信スタート
竹原ピストルが、5月27日にリリースするニューアルバム『FIRST CRY!!』より、新曲「はなす」を本日先行配信リリースした。
本楽曲は、変わらない今を望んでいるのに、迷ったり素直になれなかったり進んだり戻ったり、人と人の心の揺れを竹原ピストルが絶妙な温度で歌いかける1曲に仕上がっているという。
◾️先行配信「はなす」
2026年4月22日（水）リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Hanasu
◾️アルバム『FIRST CRY!!』
発売日：2026年5月27日
▼通常盤：3,500円（税込）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66151.html
▼アナログ盤2枚組：5,500円（税込）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60422.html
▼VOS限定セット：7,500円（税込）
https://victor-store.jp/item/107944
▼収録曲
1.ばっちこ〜い！！
2.どっちつかず 梅雨入り間近
3.オオセンチコガネ
4.ありがとう
5.失礼だ。
6.真夜中に
7.千切り絵のように私は
8.恋をして
9.どれも俺だ
10.黙る海、丸い月
11.宇治川 釣り日和
12.はなす
13.あたりまえの歌
◾️＜竹原ピストル全国ツアー2026 “FIRST CRY!!”バンド編&弾き語り編＞
＜バンド編＞
7/2 （木） 福岡 DRUM Be-1
7/22 （水） 広島 広島LIVE VANQUISH
8/5 （水） 東京 渋谷WWW X
8/17 （月） 大阪 Music Club JANUS
9/5 （土） 香川 高松DIME
9/24 （木） 宮城 仙台darwin
10/13 （火） 石川 金沢AZ
11/9 （月） 北海道 cube garden
11/30 （月） 愛知 名古屋ell.FITS ALL
＜弾き語り編＞
7/5 （日） 佐賀 GEILS
7/7 （火） 長崎 DRUM Be-7
7/8 （水） 熊本 B.9 V1
7/10 （金） 宮崎 LAZARUS
7/12 （日） 大分 DRUM Be-0
7/13 （月） 鹿児島 CAPARVOホール
7/15 （水） 沖縄 桜坂セントラル
7/24 （金） 山口 周南RISING HALL
7/26 （日） 島根 出雲APOLLO
7/27 （月） 鳥取 米子AZTiC laughs
7/29 （水） 岡山 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
8/4 （火） 埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
8/7 （金） 神奈川 横浜 mint hall
8/9 （日） 茨城 club SONIC mito
8/10 （月） 千葉 千葉 ANGA
8/19 （水） 奈良 EVANS CASTLE HALL
8/20 （木） 滋賀 U☆STONE
8/24 （月） 兵庫 チキンジョージ
8/25 （火） 和歌山 OLDTIME
8/27 （木） 京都 KYOTO FANJ
9/7 （月） 愛媛 松山WstudioRED
9/8 （火） 高知 高知キャラバンサライ
9/10 （木） 徳島 徳島club GRINDHOUSE
9/26 （土） 青森 青森Quarter
9/27 （日） 秋田 秋田Club SWINDLE
9/29 （火） 山形 山形ミュージック昭和セッション
9/30 （水） 福島 いわきclub SONIC
10/2 （金） 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE
10/3 （土） 青森 弘前KEEP THE BEAT
10/5 （月） 青森 八戸ROXX
10/6 （火） 岩手 宮古KLUB COUNTER ACTION
10/8 （木） 岩手 大船渡KESEN ROCK FREAKS
10/9 （金） 宮城 石巻BLUE RESISTANCE
10/11 （日） 福島 福島Player’s Cafe
10/15 （木） 福井 福井ハピリンホール
10/16 （金） 富山 富山SOUL POWER
10/20 （火） 長野 長野CLUB JUNK BOX
10/21 （水） 新潟 新潟LOTS
10/28 （水） 栃木 HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
10/29 （木） 群馬 前橋DYVER
11/3 （火） 山梨 甲府CONVICTION
11/11 （水） 北海道 旭川 CASINO DRIVE
11/12 （木） 北海道 帯広 MEGA STONE
11/14 （土） 北海道 北見 ONION HOLL
11/16 （月） 北海道 小樽 GOLD STONE
11/18 （水） 北海道 函館 ARARA
11/24 （火） 静岡 浜松窓枠
11/26 （木） 岐阜 柳ヶ瀬ANTS
11/28 （土） 三重 LIVE HOUSE M’AXA
詳細：https://www.office-augusta.com/pistol/live.html
◾️その他ライブ情報
◆＜“竹原ピストルワンマンライブ 〜バンド編〜”＞
2026年4月23日（木）
会場：大阪BIGCAT
時間：開場18:00 / 開演19:00
Band Member：
G・外園一馬、B・佐藤慎之介、Dr・伊藤哲平、Key・斎藤渉
https://www.office-augusta.com/pistol/live.html
◆＜“竹原ピストルワンマンライブ 〜バンド編〜”＞
2026年4月29日（水・祝）
会場：代官山UNIT
時間：開場16:00 / 開演17:00
Band Member：
G・外園一馬、B・佐藤慎之介、Dr・伊藤哲平、Key・斎藤渉
https://www.office-augusta.com/pistol/live.html
関連リンク
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