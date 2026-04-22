竹原ピストルが、5月27日にリリースするニューアルバム『FIRST CRY!!』より、新曲「はなす」を本日先行配信リリースした。

本楽曲は、変わらない今を望んでいるのに、迷ったり素直になれなかったり進んだり戻ったり、人と人の心の揺れを竹原ピストルが絶妙な温度で歌いかける1曲に仕上がっているという。

◾️アルバム『FIRST CRY!!』

発売日：2026年5月27日 ▼通常盤：3,500円（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66151.html

▼アナログ盤2枚組：5,500円（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60422.html

▼VOS限定セット：7,500円（税込）

https://victor-store.jp/item/107944 ▼収録曲

1.ばっちこ〜い！！

2.どっちつかず 梅雨入り間近

3.オオセンチコガネ

4.ありがとう

5.失礼だ。

6.真夜中に

7.千切り絵のように私は

8.恋をして

9.どれも俺だ

10.黙る海、丸い月

11.宇治川 釣り日和

12.はなす

13.あたりまえの歌

◾️＜竹原ピストル全国ツアー2026 “FIRST CRY!!”バンド編&弾き語り編＞ ＜バンド編＞

7/2 （木） 福岡 DRUM Be-1

7/22 （水） 広島 広島LIVE VANQUISH

8/5 （水） 東京 渋谷WWW X

8/17 （月） 大阪 Music Club JANUS

9/5 （土） 香川 高松DIME

9/24 （木） 宮城 仙台darwin

10/13 （火） 石川 金沢AZ

11/9 （月） 北海道 cube garden

11/30 （月） 愛知 名古屋ell.FITS ALL ＜弾き語り編＞

7/5 （日） 佐賀 GEILS

7/7 （火） 長崎 DRUM Be-7

7/8 （水） 熊本 B.9 V1

7/10 （金） 宮崎 LAZARUS

7/12 （日） 大分 DRUM Be-0

7/13 （月） 鹿児島 CAPARVOホール

7/15 （水） 沖縄 桜坂セントラル

7/24 （金） 山口 周南RISING HALL

7/26 （日） 島根 出雲APOLLO

7/27 （月） 鳥取 米子AZTiC laughs

7/29 （水） 岡山 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

8/4 （火） 埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

8/7 （金） 神奈川 横浜 mint hall

8/9 （日） 茨城 club SONIC mito

8/10 （月） 千葉 千葉 ANGA

8/19 （水） 奈良 EVANS CASTLE HALL

8/20 （木） 滋賀 U☆STONE

8/24 （月） 兵庫 チキンジョージ

8/25 （火） 和歌山 OLDTIME

8/27 （木） 京都 KYOTO FANJ

9/7 （月） 愛媛 松山WstudioRED

9/8 （火） 高知 高知キャラバンサライ

9/10 （木） 徳島 徳島club GRINDHOUSE

9/26 （土） 青森 青森Quarter

9/27 （日） 秋田 秋田Club SWINDLE

9/29 （火） 山形 山形ミュージック昭和セッション

9/30 （水） 福島 いわきclub SONIC

10/2 （金） 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE

10/3 （土） 青森 弘前KEEP THE BEAT

10/5 （月） 青森 八戸ROXX

10/6 （火） 岩手 宮古KLUB COUNTER ACTION

10/8 （木） 岩手 大船渡KESEN ROCK FREAKS

10/9 （金） 宮城 石巻BLUE RESISTANCE

10/11 （日） 福島 福島Player’s Cafe

10/15 （木） 福井 福井ハピリンホール

10/16 （金） 富山 富山SOUL POWER

10/20 （火） 長野 長野CLUB JUNK BOX

10/21 （水） 新潟 新潟LOTS

10/28 （水） 栃木 HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

10/29 （木） 群馬 前橋DYVER

11/3 （火） 山梨 甲府CONVICTION

11/11 （水） 北海道 旭川 CASINO DRIVE

11/12 （木） 北海道 帯広 MEGA STONE

11/14 （土） 北海道 北見 ONION HOLL

11/16 （月） 北海道 小樽 GOLD STONE

11/18 （水） 北海道 函館 ARARA

11/24 （火） 静岡 浜松窓枠

11/26 （木） 岐阜 柳ヶ瀬ANTS

11/28 （土） 三重 LIVE HOUSE M’AXA 詳細：https://www.office-augusta.com/pistol/live.html

◾️その他ライブ情報

◆＜“竹原ピストルワンマンライブ 〜バンド編〜”＞

2026年4月23日（木）

会場：大阪BIGCAT

時間：開場18:00 / 開演19:00

Band Member：

G・外園一馬、B・佐藤慎之介、Dr・伊藤哲平、Key・斎藤渉

https://www.office-augusta.com/pistol/live.html ◆＜“竹原ピストルワンマンライブ 〜バンド編〜”＞

2026年4月29日（水・祝）

会場：代官山UNIT

時間：開場16:00 / 開演17:00

Band Member：

G・外園一馬、B・佐藤慎之介、Dr・伊藤哲平、Key・斎藤渉

https://www.office-augusta.com/pistol/live.html