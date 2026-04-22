竹原ピストルが、5月27日にリリースするニューアルバム『FIRST CRY!!』より、新曲「はなす」を本日先行配信リリースした。

本楽曲は、変わらない今を望んでいるのに、迷ったり素直になれなかったり進んだり戻ったり、人と人の心の揺れを竹原ピストルが絶妙な温度で歌いかける1曲に仕上がっているという。

◾️先行配信「はなす」
2026年4月22日（水）リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Hanasu

◾️アルバム『FIRST CRY!!』
発売日：2026年5月27日

▼通常盤：3,500円（税込）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66151.html
▼アナログ盤2枚組：5,500円（税込）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60422.html
▼VOS限定セット：7,500円（税込）
https://victor-store.jp/item/107944

▼収録曲
1.ばっちこ〜い！！
2.どっちつかず 梅雨入り間近
3.オオセンチコガネ
4.ありがとう
5.失礼だ。
6.真夜中に
7.千切り絵のように私は
8.恋をして
9.どれも俺だ
10.黙る海、丸い月
11.宇治川 釣り日和
12.はなす
13.あたりまえの歌

◾️＜竹原ピストル全国ツアー2026 “FIRST CRY!!”バンド編&弾き語り編＞

＜バンド編＞
7/2 　（木）　福岡　　　DRUM Be-1
7/22 　（水）　広島　　　広島LIVE VANQUISH
8/5 　（水）　東京　　　渋谷WWW X
8/17 　（月）　大阪　　　Music Club JANUS
9/5 　（土）　香川　　　高松DIME
9/24 　（木）　宮城　　　仙台darwin
10/13　（火）　石川　　　金沢AZ
11/9 　（月）　北海道　　cube garden
11/30　（月）　愛知　　　名古屋ell.FITS ALL

＜弾き語り編＞
7/5 　（日）　佐賀　　　GEILS
7/7 　（火）　長崎　　　DRUM Be-7
7/8 　（水）　熊本　　　B.9 V1
7/10 　（金）　宮崎　　　LAZARUS
7/12 　（日）　大分　　　DRUM Be-0
7/13 　（月）　鹿児島　　CAPARVOホール
7/15 　（水）　沖縄　　桜坂セントラル
7/24 　（金）　山口　　　周南RISING HALL
7/26 　（日）　島根　　　出雲APOLLO
7/27 　（月）　鳥取　　　米子AZTiC laughs
7/29 　（水）　岡山　　　岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
8/4 　（火）　埼玉　　　HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
8/7 　（金）　神奈川　　横浜 mint hall
8/9 　（日）　茨城　　　club SONIC mito
8/10 　（月）　千葉　　　千葉 ANGA
8/19 　（水）　奈良　　　EVANS CASTLE HALL
8/20 　（木）　滋賀　　　U☆STONE
8/24 　（月）　兵庫　　　チキンジョージ
8/25 　（火）　和歌山　　OLDTIME
8/27 　（木）　京都　　　KYOTO FANJ
9/7 　（月）　愛媛　　　松山WstudioRED
9/8 　（火）　高知　　　高知キャラバンサライ
9/10 　（木）　徳島　　　徳島club GRINDHOUSE
9/26 　（土）　青森　　　青森Quarter
9/27 　（日）　秋田　　　秋田Club SWINDLE
9/29 　（火）　山形　　　山形ミュージック昭和セッション
9/30 　（水）　福島　　　いわきclub SONIC
10/2 　（金）　岩手　　　盛岡CLUB CHANGE WAVE
10/3 　（土）　青森　　　弘前KEEP THE BEAT
10/5 　（月）　青森　　　八戸ROXX
10/6 　（火）　岩手　　　宮古KLUB COUNTER ACTION
10/8 　（木）　岩手　　　大船渡KESEN ROCK FREAKS
10/9 　（金）　宮城　　　石巻BLUE RESISTANCE
10/11　（日）　福島　　　福島Player’s Cafe
10/15　（木）　福井　　　福井ハピリンホール
10/16　（金）　富山　　　富山SOUL POWER
10/20　（火）　長野　　　長野CLUB JUNK BOX
10/21　（水）　新潟　　　新潟LOTS
10/28　（水）　栃木　　　HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
10/29　（木）　群馬　　　前橋DYVER
11/3 　（火）　山梨　　　甲府CONVICTION
11/11　（水）　北海道　　旭川 CASINO DRIVE
11/12　（木）　北海道　　帯広 MEGA STONE
11/14　（土）　北海道　　北見 ONION HOLL
11/16　（月）　北海道　　小樽 GOLD STONE
11/18　（水）　北海道　　函館 ARARA
11/24　（火）　静岡　　　浜松窓枠
11/26　（木）　岐阜　　　柳ヶ瀬ANTS
11/28　（土）　三重　　　LIVE HOUSE M’AXA

詳細：https://www.office-augusta.com/pistol/live.html

◾️その他ライブ情報
◆＜“竹原ピストルワンマンライブ 〜バンド編〜”＞
2026年4月23日（木）
会場：大阪BIGCAT
時間：開場18:00 / 開演19:00
Band Member：
G・外園一馬、B・佐藤慎之介、Dr・伊藤哲平、Key・斎藤渉
https://www.office-augusta.com/pistol/live.html

◆＜“竹原ピストルワンマンライブ 〜バンド編〜”＞
2026年4月29日（水・祝）
会場：代官山UNIT
時間：開場16:00 / 開演17:00
Band Member：
G・外園一馬、B・佐藤慎之介、Dr・伊藤哲平、Key・斎藤渉
https://www.office-augusta.com/pistol/live.html

関連リンク

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