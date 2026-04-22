コペンハーゲンが特別ユニフォームを発表したデンマーク1部FCコペンハーゲンは4月21日、クラブの2つの母体の一つであるケベンハウン・ボルドクラブ（KB）の創立150周年を記念した特別ユニフォームを発表した。今回発表された記念ユニフォームは、KBの伝統的な青と白のストライプを基調としている。クラブの歴史的なユニフォームをベースに、胸元にはアディダスの象徴的なトレフォイルロゴをあしらい、オリジナルのヘリテージデ