いつものボブを無理なくアップデートしたい人におすすめなのが「レイヤーボブ」。扱いやすさはそのままに、さりげなく雰囲気を変えられる、大人世代にぴったりのヘアスタイルです。ナチュラルに動きを出すデザインからまとまり重視の上品スタイルまで、それぞれの魅力を分かりやすくレポート。 軽やかな動きのあるミディアムボブレイヤー 表面にさりげなくレイヤーを入れたボブレイヤ