中国の全国人民代表大会（全人代）常務委員会が4月17日に発表した今年の第2号公報で、長期にわたり公の場から姿を消していた中国人民解放軍の将官の一部が「重大な規律・法律違反の疑い」で調査中だということが、初めて公式に明らかにされた。しかし「失踪」から長期間が経ってから発表されたことなど、多くの謎が残されている。フランスメディアのRFIが伝えた。全人代の代表（議員）は、中国全国の省レベル行政区（台湾を含む）