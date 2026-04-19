4月18日、3人組ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）が、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）でライブを開催した。ライブ中、花火が打ち上げられたが、この演出に不満を抱く人もいたようで──。ミセスは2025年にデビュー10周年を迎え、大規模なツアーを開催し、多くの音楽番組に出演した。フェーズ3となった2026年も勢いは止まらない。「4月18日と19日にMUFGスタジアム、5月4日と5日は大阪のヤンマースタジアム、