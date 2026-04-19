4月18日、3人組ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）が、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）でライブを開催した。ライブ中、花火が打ち上げられたが、この演出に不満を抱く人もいたようで──。

ミセスは2025年にデビュー10周年を迎え、大規模なツアーを開催し、多くの音楽番組に出演した。フェーズ3となった2026年も勢いは止まらない。

「4月18日と19日にMUFGスタジアム、5月4日と5日は大阪のヤンマースタジアム、そして7月4日と5日は再びMUFGスタジアムでツアーを開催します。ミセスの国立ライブは初めてですが、同所で4日間公演をおこなうのは、嵐に続く2組めです。18日の公演初日は、緑が多めのカラフルな花火が打ちあがりました」（スポーツ紙記者）

スタジアムツアー初日公演が開催された日、隣の明治神宮球場ではヤクルト対巨人戦がおこなわれた。ミセスの花火演出の際、神宮球場では激闘が繰り広げられていたようだ。

「ヤクルトの9回の攻撃中、MUFGスタジアムでミセスの花火が上がり、試合が一時中断になりました。1死二塁で試合が再開すると、二塁走者の丸山和さんが三盗塁に成功し、長岡秀樹さんがセンター前にヒットを放ち、サヨナラ勝ち。ミセスの花火がサヨナラ勝利の “確定演出” と見る向きもあり、盛り上がりを見せました」（同）

ミセスの花火演出後のヤクルト勝利を受けて、Xでも

《ライマルから逆転勝ち出来るなんて！ ミセスさんからの祝砲花火》

と、歓喜の声が多くあがった。しかし、一方で、

《まじでミセスのライブで中断すんのやめてくれよ。迷惑だし集中力切れるやろ》

《国立競技場で花火が上がってたのはミセスがライブがやってたからか ただタイミングが悪すぎ ヤクルトのサヨナラ勝ちをお膳立てした》

など、不満の声も見受けられる。

「ヤクルトファンからは、ミセスの花火を勝利の “前祝い” と好意的に受け止められたようです。ただ、負けた巨人ファンの一部からは、9回の重要な場面で花火によって試合を一時中断され、再開後に決定的な一打を受けたことで “水を差された” ように感じる人もいたのでしょう。試合中の花火演出に意見が分かれたようです」（芸能記者）

過去には、嵐が国立競技場でライブをおこなった際も、野球の試合と重なったことがある。このときも、やはり “花火” が波紋を呼ぶことに。

「2020年10月、神宮球場でヤクルト対中日戦がおこなわれたのですが、同じ日に国立競技場では嵐が11月に配信するオンラインライブを収録していたのです。そのため、国立競技場から打ち上げられた花火で神宮球場に煙が入ったり、大量の風船が飛んで試合を中断する場面がありました。

嵐は活動休止前の重要なイベントでしたが、野球ファンから配慮不足と批判され、旧ジャニーズ事務所が謝罪する事態になりました。今回のミセスの花火では、試合が中断したのは1分ほどでしたが、やはりアーティスト側の “配慮問題” が浮上したようです」（同前）

ミセスにとって初めての国立ライブ初日、豪華な演出が思わぬ注目を集めてしまった。