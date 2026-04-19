先日SNSで、「カフェにいたら女性客が6人入ってきたけど、注文したのは3人だけ」という投稿が話題となりました。注文しない3人は「水で大丈夫です」と言ったとのことですが、結局店員に入店を断られたと投稿されています。 「1人1品」と明確に提示してない場合でも、注文せずに飲食店を利用するのは、マナー違反と思われる可能性があります。本記事では、1人1品は常識なのかなどを解説します。 6人で来店して