カフェに6人で来店し「注文は3人だけ」…残り3人は「水で大丈夫です」と言うけど、1人1品注文は“常識”じゃないんですか？ SNSでは「日本の将来が不安」「公園行けば？」の意見も

6人で来店して注文したのは3人だけ…という投稿が話題に

前記のとおり、「カフェにいたら女性客が6人入ってきたけど、注文したのは3人だけだった」というSNSの投稿が話題となりました。注文しなかった残りの3人は、「おなかがすいていないので水で大丈夫です」と言ったとのことです。

店員は「1人1品は注文をお願いします」と伝えたところ、文句を言いながら出ていったと書き込まれていました。

確かにショッピングモールなどのフードコートでは、商品を買わずに座っている人も見かけますが、カフェで注文しないのは非常識なのでしょうか。この投稿に対しては、次のような反応がありました。



・日本の将来が不安になりました

・公園に行ったほうがいいよ

・それは店員さんかわいそう……普通に一人一品は常識だよね

・それが許されるのは物事わからない小学生までだよな



注文しない女性客への批判が多く、店舗側に賛同・同情するコメントが多く見られました。しかし、「店舗側が1人1品注文って書いておかないとダメだ」という意見もあり、さまざまな反応が見られます。



1人1品は常識？

それでは、飲食店での1人1品注文は常識なのでしょうか。当然ながら「1人1品」と提示してあれば、店舗側は入店を断れます。しかし、「1人1品」と提示していない店舗であれば、注文するかしないかは顧客のマナーによります。

カフェなどの飲食店は、席の利用が売上に直結するビジネスのため、6人で来て3人しか注文しないと回転率が下がります。また、客単価が下がり、ほかの顧客の来店を断らなければならない可能性もあるため、「水だけ」で居座られるのは店舗側には痛手です。

飲食店は、コーヒーなどの飲み物や食事を提供するだけではなく、空調や照明、おしぼりや清掃といったサービスをセットで提供しています。6人座れる席で3人分の売上しか入らない場合、店舗側にとっては50％の損失になり、席数の少ない個人経営の店であれば死活問題になりかねません。

「1人1品」と提示されていない場合、今回取り上げたように6人中3人しか注文しないのは、「常識がない」「マナー違反」と思われるケースがほとんどでしょう。店舗が用意している空間を利用するのであれば、1品は注文するのがマナー・常識だと考えたほうが無難です。



注文なしでも許されるケース

カフェや飲食店では、1人1品注文したほうがよいですが、以下のようなケースでは当てはまらない可能性があります。



・小さい子どもや高齢者

・店内がすいている

・すぐに帰る前提

・複数人で商品をシェア



小さい子どもや高齢者がいる場合は、注文しなくても問題ないと判断される可能性があります。また、店内がすいていてほかの客に迷惑がかからない場合や、すぐに帰るケースでは、店舗によって注文しなくてもよいとされることもあります。

入店時に「1つの商品を複数人で食べるつもりですが大丈夫ですか？」「○人ですが□人分の注文でよいですか？」と確認しておくのもよいでしょう。店員に確認しておけば、店舗側も自分たちも快適に過ごせます。

「おなかがすいていないから水だけ」といった個人的な事情は理解できないこともないですが、店舗側の負担を正当化する理由にはなりません。何か特別な事情がない限りは、1人1品以上商品を注文し、マナー違反だと思われないようにしましょう。



まとめ

「カフェにいたら女性客が6人入ってきたけど、注文したのは3人だけだった」という投稿を取り上げましたが、1人1品注文するのはマナーでしょう。店舗側は、席が売上に直結するビジネスモデルのため、「水だけ」で居座られるのは大きな損害になります。

普段生活していると、さまざまなマナー違反を見かけます。見かけた際は反面教師にし、自分はマナーを守るようにすれば心地よく過ごせるでしょう。

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士