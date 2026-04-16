4月16日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。５月１５日より劇場公開される映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』完成報告プレミアムイベントに出演したことを報告。その感想を語った。 -「なんかリセットされちゃったのかな」-