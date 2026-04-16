3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月13日（月）の放送では、同日に第2回が放送された自身の冠バラエティ番組「テレビ×ミセス」（TBS系）について、収録の裏話や初回放送の反響を語り合いました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗