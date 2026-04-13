NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、織田信長の上洛命令を拒み、滅ぼされた戦国大名・朝倉氏が描かれる。「上洛しなかった愚将」「引きこもり大名」とされるが、本当にそうなのか。実は信長より恐ろしい「100年来の強敵」がいた。ルポライターの昼間たかしさんが史実をひも解く――。織田信長像（部分）（写真＝狩野元秀／長興寺所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■「浅井長政の裏切り後」は食傷気味NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！