こんにちは。多肉植物や植物を使った手作りが好きなhanaです。【画像で見る】100均のマドレーヌ型で作る簡単とりかごDIY普段はアイデア提案やライターをするかたわら、植物を使ったアクセサリーや雑貨と多肉アレンジの販売、ときどきワークショップも行っています。100均で手に入る材料だけで作れる「とりかごDIY」今回は、100均で手に入る材料だけで作れる「とりかごDIY」をご紹介します。マドレーヌ型を使って、簡単なのにおしゃ