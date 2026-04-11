ほんとに100均で作ったの？母の日のプレゼントに、マドレーヌ型で作る簡単とりかごDIY
こんにちは。多肉植物や植物を使った手作りが好きなhanaです。
【画像で見る】100均のマドレーヌ型で作る簡単とりかごDIY
普段はアイデア提案やライターをするかたわら、植物を使ったアクセサリーや雑貨と多肉アレンジの販売、ときどきワークショップも行っています。
今回は、100均で手に入る材料だけで作れる「とりかごDIY」をご紹介します。
マドレーヌ型を使って、簡単なのにおしゃれなインテリア雑貨ができるんです。
キャンドルを入れたり、多肉植物を植えたり。
ベランダやお部屋に飾るのはもちろん、母の日やちょっとしたプレゼントにもぴったりですよ♪
■【今回の材料はこちら】
・マドレーヌ型（100均・セリア・お菓子材料店など）
・園芸用ワイヤー（約0.9mm）
これだけでOKです♪
どちらも100円ショップでそろうプチプラ材料なので、気軽にチャレンジできますよね。
■【マドレーヌの型でとりかごを作ってみよう】
まずは、マドレーヌの型に穴をあけます。
側面に6カ所均等にキリや電動ドリルであけていきます。
多肉植物を植える場合は、底にも穴をあけておくと水はけがよくなり安心ですよ。
そのままでもいいのですが、今回は茶色のペンキで塗装して、アンティーク風に仕上げてみました。
アルミワイヤーを3本、長さはお好みでOK。今回は、およそ30センチでカットしてみました。
瓶のフタなどを使って、ゆるっと丸めておくと形が整えやすくなりますよ。
穴にワイヤーを通して、適当にねじって固定します。
上部を適当にまとめて形を整えたら、完成です
できあがったとりかごは、いろいろなアレンジができます！
・LEDキャンドルを入れてナチュラルインテリアに
・多肉植物を植えてベランダガーデニングに
・ドライフラワーや木の実を入れて季節のアレンジに
ひとつで何通りも楽しめそう。。！
■【完成】
底に穴をあけたマドレーヌ型でつくったとりかごには、多肉植物を植えてみました!
穴をあけず、ドライフラワーやLEDキャンドルをいれたものも作りました。
もりもりプリザーブドフラワーや、木の実いれてアレンジを作っても素敵になりそうです。
100円ショップの材料でつくれちゃう簡単とりかご。
お祝いや、母の日のプレゼントにしても素敵ですよね♪
忙しい毎日の中でも少ししだけ手を動かして、手作りを楽しんでみませんか?
今度はなにをつくろうかな。
作＝hana
【画像で見る】100均のマドレーヌ型で作る簡単とりかごDIY
普段はアイデア提案やライターをするかたわら、植物を使ったアクセサリーや雑貨と多肉アレンジの販売、ときどきワークショップも行っています。
今回は、100均で手に入る材料だけで作れる「とりかごDIY」をご紹介します。
マドレーヌ型を使って、簡単なのにおしゃれなインテリア雑貨ができるんです。
ベランダやお部屋に飾るのはもちろん、母の日やちょっとしたプレゼントにもぴったりですよ♪
■【今回の材料はこちら】
・マドレーヌ型（100均・セリア・お菓子材料店など）
・園芸用ワイヤー（約0.9mm）
これだけでOKです♪
どちらも100円ショップでそろうプチプラ材料なので、気軽にチャレンジできますよね。
■【マドレーヌの型でとりかごを作ってみよう】
まずは、マドレーヌの型に穴をあけます。
側面に6カ所均等にキリや電動ドリルであけていきます。
多肉植物を植える場合は、底にも穴をあけておくと水はけがよくなり安心ですよ。
そのままでもいいのですが、今回は茶色のペンキで塗装して、アンティーク風に仕上げてみました。
アルミワイヤーを3本、長さはお好みでOK。今回は、およそ30センチでカットしてみました。
瓶のフタなどを使って、ゆるっと丸めておくと形が整えやすくなりますよ。
穴にワイヤーを通して、適当にねじって固定します。
上部を適当にまとめて形を整えたら、完成です
できあがったとりかごは、いろいろなアレンジができます！
・LEDキャンドルを入れてナチュラルインテリアに
・多肉植物を植えてベランダガーデニングに
・ドライフラワーや木の実を入れて季節のアレンジに
ひとつで何通りも楽しめそう。。！
■【完成】
底に穴をあけたマドレーヌ型でつくったとりかごには、多肉植物を植えてみました!
穴をあけず、ドライフラワーやLEDキャンドルをいれたものも作りました。
もりもりプリザーブドフラワーや、木の実いれてアレンジを作っても素敵になりそうです。
100円ショップの材料でつくれちゃう簡単とりかご。
お祝いや、母の日のプレゼントにしても素敵ですよね♪
忙しい毎日の中でも少ししだけ手を動かして、手作りを楽しんでみませんか?
今度はなにをつくろうかな。
作＝hana