こんにちは。多肉植物や植物を使った手作りが好きなhanaです。

【画像で見る】100均のマドレーヌ型で作る簡単とりかごDIY

普段はアイデア提案やライターをするかたわら、植物を使ったアクセサリーや雑貨と多肉アレンジの販売、ときどきワークショップも行っています。

100均で手に入る材料だけで作れる「とりかごDIY」


今回は、100均で手に入る材料だけで作れる「とりかごDIY」をご紹介します。

マドレーヌ型を使って、簡単なのにおしゃれなインテリア雑貨ができるんです。

キャンドルを入れたり、多肉植物を植えたり。

ベランダやお部屋に飾るのはもちろん、母の日やちょっとしたプレゼントにもぴったりですよ♪

■【今回の材料はこちら】

今回の材料　▶マドレーヌ型に一工夫


・マドレーヌ型（100均・セリア・お菓子材料店など）

・園芸用ワイヤー（約0.9mm）

これだけでOKです♪

どちらも100円ショップでそろうプチプラ材料なので、気軽にチャレンジできますよね。

■【マドレーヌの型でとりかごを作ってみよう】

マドレーヌの型に穴をあけます　▶さらにかわいくするには


まずは、マドレーヌの型に穴をあけます。

側面に6カ所均等にキリや電動ドリルであけていきます。

多肉植物を植える場合は、底にも穴をあけておくと水はけがよくなり安心ですよ。

茶色のペンキで塗装　▶次はワイヤーをカットします


そのままでもいいのですが、今回は茶色のペンキで塗装して、アンティーク風に仕上げてみました。

アルミワイヤーを3本　▶マドレーヌ型と組み合わせます


アルミワイヤーを3本、長さはお好みでOK。今回は、およそ30センチでカットしてみました。

瓶のフタなどを使って、ゆるっと丸めておくと形が整えやすくなりますよ。

穴にワイヤーを通して、適当にねじって固定します　▶あと少し


穴にワイヤーを通して、適当にねじって固定します。

上部を適当にまとめて形を整えたら、完成！　▶全体像はこちら


上部を適当にまとめて形を整えたら、完成です

いろいろなアレンジができます！　▶ひとつめアレンジ


できあがったとりかごは、いろいろなアレンジができます！

・LEDキャンドルを入れてナチュラルインテリアに

・多肉植物を植えてベランダガーデニングに

・ドライフラワーや木の実を入れて季節のアレンジに

ひとつで何通りも楽しめそう。。！

■【完成】

多肉植物を植えてみました!　▶ほかにも


底に穴をあけたマドレーヌ型でつくったとりかごには、多肉植物を植えてみました!

ドライフラワーやLEDキャンドルをいれたもの


穴をあけず、ドライフラワーやLEDキャンドルをいれたものも作りました。

もりもりプリザーブドフラワーや、木の実いれてアレンジを作っても素敵になりそうです。

母の日のプレゼントにしても素敵


100円ショップの材料でつくれちゃう簡単とりかご。

お祝いや、母の日のプレゼントにしても素敵ですよね♪

忙しい毎日の中でも少ししだけ手を動かして、手作りを楽しんでみませんか?

今度はなにをつくろうかな。

作＝hana