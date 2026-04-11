阪神打線がウイング席へ次々HR

■中日 ー 阪神（11日・バンテリンドーム）

バンテリンドームに設置されたホームランウイングが、本拠とする中日を苦しめている。11日には、阪神に7回までにウイングへの本塁打を3本許し7失点。一方で中日のウイング本塁打は“やっと2本”という状況で、ファンからは「今のところ被弾のが多いんだけど」「中日にとってマイナスに働いてないか？」と悲しみの声があがった。

試合は初回に阪神の森下、2回に大山、7回には佐藤に本塁打が飛び出したが、いずれもウイング席に飛び込む一発。一方で、中日は試合前の時点でレギュラーシーズンでウイング席へ放った一発はゼロだった。3回に花田が記念すべき1本目、8回にはサノーが2本目を放ったが、まだ恩恵を受けているとは言いづらい状況だ。

X（旧ツイッター）では「阪神球団、ウイング設置費用負担したれ」「悉くテラスが中日に牙剥いてて草」「これ以上打ったら建設費は阪神タイガースに払ってもらうで」「首絞めてるやん」「相手チームばっか恩恵受けてる」と中日ファンから嘆きの声があがっていた。

今季からのウイング設置により、バンテリンドームは左中間と右中間の最深部までの距離が現行の116メートルから一気に110メートルまで短縮。東京ドームやテラス設置後のみずほPayPayドームと同サイズになる。さらに、打者の前に立ちはだかっていた高さ4.8メートルのフェンスも3.6メートルまで低くなった。（Full-Count編集部）