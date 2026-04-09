小学校でも入学式を迎えます。期待に胸膨らませる子どもたちも多いと思いますが、注意が必要なこともあります。■平井友莉アナウンサー：生活が大きく変化する春。子どもを犯罪被害から守る、防犯のポイントをお伝えします。 警察庁によりますと、子どもが巻き込まれる犯罪被害は、減少傾向でしたが、ここ数年は増加に転じています。最も多く発生する時間帯は、午後3時～午後5時台と、下校時間帯に集中しているん