セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、千葉県松戸市にある人気ラーメン店「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」を4月14日から順次発売します。【ヤバい！】おいしそう！人気「豚ラーメン」が進化！新商品の麺・具材をしっかりチェック！新商品は、ワシワシ＆モチモチ食感の極太麺、ニンニクの効いた濃厚な豚骨しょうゆスープ、角切りチャーシュー、えび風味マヨ、辛味タマ