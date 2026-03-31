トイレ掃除のおすすめの頻度や清潔さを長持ちさせるコツについて、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【豆知識】えっ…簡単じゃん！これがトイレの清潔さを維持する“掃除法”です！大王製紙はトイレ掃除のおすすめの頻度について、「“ちょこっと掃除”を習慣にするのがおすすめ！」と説明。その理由について、「ト