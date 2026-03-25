MOMO（TWICE）が、イタリアの高級ファッションブランド「Miu Miu（ミュウミュウ）」2026年春夏コレクションを身に纏った最新ルックを自身のInstagramに公開した。 （関連：【画像】MOMO、わきがざっくり開いたノースリーブを着こなす） Miu Miuの日本アンバサダーを務めるMOMOは「It’s my Big Bag Day!」と綴り、ノスタルジックな雰囲気の漂う新作レザーバッグ「ヴィヴァン」を手にしたルックをア