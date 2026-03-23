丸亀製麺（東京都渋谷区）の讃岐うどん専門店「丸亀製麺」が、「ちくわ天」「かしわ天」「いなり」をそれぞれ1個購入すると、その場で1個無料でもらえるキャンペーンを3月25日から3日間限定で実施します。【写真】エビ、かき揚げ…おいしそうな天ぷらも！「ちくわ天」は、ほどよい弾力で、かめばかむほど魚のうまみが楽しめる一品。170円（以下、税込み）。「かしわ天」は鶏のむね肉をニンニクやショウガの効いた特製だれに漬け