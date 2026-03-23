改良で先進機能が大幅アップデート 1.3リッターは廃止にトヨタの商用バン「プロボックス」は2002年に登場し、「働くクルマ」として人気を獲得。街中でも見かける機会が非常に多い1台となっています。シンプルな設計ながら、実用性とコスパの高さはトップクラスです。最近では、車中泊仕様やカスタムベース車両としても注目を浴びるプロボックスですが、2025年11月に発売の最新モデルでは、一部改良が実施され、最新技術がも