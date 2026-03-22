なにしろ前回は優勝だから、侍ジャパンが背負った期待は相当なものだったろう。しかし、準々決勝でベネズエラの猛攻にさらされ、ベスト8で敗退。落胆したファンも多いはずだが、今回のWBCでは場外で明暗を分けた人たちがいた。＊＊＊【写真を見る】天皇陛下の御前で「ガムをかんで腕組み」“問題行動”が炎上した村上宗隆放映権料は約150億円大谷翔平（31）の内野フライで幕を閉じた侍ジャパンのWBC。今大会でイレギュラー