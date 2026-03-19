多くの親にとって、子どもにはできるだけよい教育環境を用意してあげたいと思うものです。しかし近年は晩婚化や出産年齢の上昇もあり、家計管理を誤ると想定以上に厳しい事態に直面する可能性もあります。47歳で父になった男性、65歳で直面した“想定外の家計”「私、奨学金借りないといけないの？……なんで？」大学進学を目前にした娘にそう言われ、山口和彦さん（仮名・65歳）は言葉を失いました。山口さんは首都圏の建設関連