健康診断では、オプションで「腫瘍マーカー」を選択できます。採血のみでがんを発見する手掛かりになるといわれていますが、実際にはどの程度の精度があるのでしょうか。検査を受けるときの注意点や役割などについて、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが、「大腸がん」を引き起こしやす