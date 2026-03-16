帝国ホテルの設計者・巨匠のライトを魅了した日本の建築 ライトの建築から日本の伝統美と風土が読み取れる 世界の近代建築三大巨匠の一人であるフランク・ロイド・ライト。日本では旧帝国ホテルの設計者として知られています。 生涯に８００以上の建築物を手がけたライトですが、実はそのほとんどはアメリカ国内での業績です。国外では計画案を含め32件（日本12件）しか手がけておらず、そのうち実現したのは日本９件とカナダ３